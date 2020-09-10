Богдан розповів про "таємні" домовленості Єрмака з росіянами

Іноземні дипломати та спецслужби вірять в те, що між Україною і Росією існує якась таємна домовленість про спільні поступки.

Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів ексглава Офісу президента України Андрій Богдан.

За його словами, такий документ нібито склав нинішній глава ОПУ Андрій Єрмак за підсумками переговорів з Росією. Богдан зазначає, що особисто не бачив цього документа, проте чув багато згадок про нього серед дипломатів і представників спецслужб.

"Я не бачив цього документа, але серед дипломатів і спецслужб багато разів зустрічав згадка про нього. У ньому є чи 12, чи то 13 пунктів. Але в це вірять усі іноземні спецслужби... Це якийсь алгоритм дій." Ми вам - кораблі, ви нам - воду в Крим, ми вам - полонених, ви нам - пряме авіасполучення. Ми вам - $3 млрд за рішенням суду, а ви нам щось", - сказав він.

Також він розповів, що за чутками є вимога "звільнити прозахідних політиків". Причому на їх місце пропонують ставити "ідіотів". Як сказав Богдан, з прозахідних політиків на керівних посадах залишився тільки Аваков.

Нагадаємо, за словами Богдана, до президента Володимиру Зеленському можна потрапити на зустріч без узгодження з нинішнім главою ОПУ Андрієм Єрмаком. Також він вважає, що Єрмак і його команда зробили з Зеленського бронзового Брежнєва. За матеріалами ZN.UA