Бойовики 11 жовтня чотири рази порушили режим тиші на Донбасі - штаб ООС

Збройні формування Росії 11 жовтня чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, від початку поточної доби - ще раз, повідомив у Facebook штаб операції Об'єднаних сил.

За даними штабу, 11 жовтня поблизу Мар'їнки Донецької області окупанти вели вогонь із ручного протитанкового гранатомета, неподалік Майорського і Зайцевого Донецької області - зі стрілецької зброї, у районі Ломакиного - зі стрілецької зброї та автоматичного станкового гранатомета. Сьогодні бойовики обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки Донецької області - з ручного протитанкового і підствольного гранатометів.

"Ворожі постріли не становили загрози життю і здоров'ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових утрат і поранень серед українських військовослужбовців немає. На інших ділянках по всій лінії розмежування спостерігається тиша", - додали у штабі.

У 2014 році, одразу після анексії Криму, Росія розпочала збройну агресію на сході України. Бойові дії відбуваються між Збройними силами України з одного боку та російською армією й підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької та Луганської областей, з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, незважаючи на надані Україною факти й докази.

22 липня 2020 року тристороння контактна група погодила режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня. Президент України Володимир Зеленський зауважував, що Об'єднані сили на Донбасі відповідатимуть на ворожі обстріли й після набуття перемир'ям чинності.

26 серпня у штабі ООС повідомили, що за перший місяць режиму повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі в лавах українських військових немає бойових утрат і поранень.

6 вересня, на 42-й день перемир'я, бойовики на Донбасі прицільно обстріляли українські позиції в Донецькій області, було поранено військовослужбовця. Того ж дня в Луганській області внаслідок обстрілу бойовиками загинув ще один український військовослужбовець. За матеріалами Гордон.