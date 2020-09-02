Бойовики на Донбасі тричі порушили режим тиші

Протягом минулої доби, 1 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано три факти порушення режиму припинення вогню з боку російських бойовиків зі складу терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР"

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штаба ООС, інформує "ДС".

"У районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано три факти порушення режиму припинення вогню. Зокрема, у районі Водяного зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та АГС-17. Також ворожі провокації мали місце на ділянках фронту в районі населених пунктів Майорськ, де зафіксовано постріл з ручного протитанкового гранатомета, та Мар'їнки, де відмічено кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї. В усіх випадках дії ворога були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам. Українські захисники зброю у відповідь не застосовували", - зазначив представник пресцентру.

Від початку поточної доби на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша. У смугах відповідальності українських бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.