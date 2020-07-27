Бойовики обстріляли позиції українських військових після початку дії перемир'я

Після набуття чинності режиму повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі російські найманці обстріляли позиції 36-ї окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Про це на брифінгу заявив командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ситуація на лінії розмежування стабільна та контрольована. На жаль, із боку противника о 0.20 - 0.45 був обстріл підрозділів 36-ї окремої бригади морської піхоти зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів. Утрат зі сторони Об'єднаних сил немає. Наші підрозділи наразі мовчать. Той обстріл, який був уночі, загрози життю і здоров'ю особового складу не становив", - підкреслив Кравченко.

Командувач ООС запевнив, що українські військові мають право відкривати вогонь у відповідь у разі необхідності, повідомила пресслужба штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Випереджаючи питання щодо можливості відкриття вогню у відповідь, наголошуємо: ніхто не може заборонити військовослужбовцям захищати себе і побратимів у випадку явної збройної агресії. Це гарантовано міжнародним гуманітарним правом", - сказав він.

Кравченко додав, що "в разі порушення противником режиму тиші та створення загрози життю [українських військових], відповідь ЗСУ буде миттєвою і рішучою".

"Однак у частинах і підрозділах збройних сил панує здорова атмосфера. Усі без винятку військовослужбовці готові виконувати накази, розуміючи важливість досягнутих політичних домовленостей, адже йдеться тепер про реальну можливість зупинити вогонь з обох сторін", - сказав генерал-майор.

У 2014 році, одразу після анексії Криму, Росія розпочала збройну агресію на сході України. Бойові дії відбуваються між Збройними силами України з одного боку та російською армією й підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької та Луганської областей, з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, попри на надані Україною факти й докази.

22 липня 2020 року стало відомо, що тристороння контактна група погодила режим повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня. Президент Володимир Зеленський зазначав, що Об'єднані сили на Донбасі відповідатимуть на ворожі обстріли й після оголошення перемир'я. Він також заявляв, що угоду про припинення вогню мають підписати всі учасники нормандського формату.

Режим припинення вогню набув чинності сьогодні опівночі. Бойовики "ЛДНР" заявили про готовність виконувати домовленості. За матеріалами Гордон.