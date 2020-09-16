Бойовики тричі порушили режим тиші - штаб

Упродовж минулої доби, 15 вересня, зі сторони бойовиків в Донбасі знову зафіксовано три порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в штабі Об'єднаних сил в середу, 16 вересня.

"Режим припинення вогню противник порушив поблизу населеного пункту Причепилівка. В бік наших позицій ворог здійснив неприцільний постріл з підствольного гранатомета. Вогнева провокація не становила загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - повідомили в штабі.

Водночас у районі тимчасово окупованого населеного пункту Калинове ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Попасної. А неподалік населеного пункту Водяне виявлено проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Безпілотник був пригнічений українськими засобами радіоелектронної боротьби. Це унеможливило його подальше застосування.

Також зазначається, що під час проведення інженерних робіт один український захисник підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Водяного. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості.

"У районі населеного пункту Шуми внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців. Усіх поранених було доставлено до лікувальних закладів, їхній стан - стабільний і задовільний", - повідомили військові зі штабу.

Від початку середи у районах відповідальності українських військових зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Неприцільний постріл був здійснений поблизу Катеринівки. У результаті пострілу поранених та загиблих немає.

Проте унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського загинув один військовослужбовець. Обставини з'ясовуються. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

Нагадаємо, з 00:01 понеділка, 27 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил почало діяти повне і всеосяжне припинення вогню, узгоджена учасниками Тристоронньої контактної групи 22 липня.

Заходами передбачено заборону на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, застосування безпілотників, ведення снайперського вогню тощо.

Бойовики російсько-окупаційних формувань порушили перемир'я через 20 хвилин після його оголошення. За перший тиждень противник 14 раз порушив режим тиші.

У Кремлі відмовилися гарантувати додержання режиму тиші бойовиками, вкотре заявивши, що Росія нібито не є стороною конфлікту.

9 вересня відбулася зустріч Тристоронньої контактної групи в відеоформаті. Сторони погодили "інспектування" українських позицій поблизу населеного пункту Шуми Донецької області. Питання логістики і гарантії безпеки повинна була забезпечити Україні.

Наступного дня стало відомо про скасування інспектування, а вже о 14.15 підконтрольне Росії бойовики обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Шуми , де повинні були зустрітися представники ОБСЄ і СЦКК. За матерiалами Операция Объединенных сил/Facebook