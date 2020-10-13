Бойовики в Донбасі сім разів порушили режим тиші - ООС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою, однак упродовж понеділка, 12 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ. Про це повідомили в штабі Об'єднаних Сил у вівторок, 13 жовтня.

Зазначається, що з початком понеділка, а згодом і у вечірній час з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник вів вогонь поблизу Авдіївки.

"На ділянці неподалік населеного пункту Майорськ - з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї. Поодинокими пострілами з автоматичного станкового гранатомета противник провокував наших захисників біля Новолуганського, та двічі - поблизу населеного пункту Камишуваха. Окрім того, неприцільні ворожі постріли зі стрілецької зброї зафіксовані у районі Оріхового", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Від початку вівторка, 13 жовтня, окупанти в Донбасі один раз порушили режим припинення вогню.

"Поблизу населеного пункту Зайцеве зафіксовано три поодиноких постріли з ручного протитанкового гранатомета. На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували", - уточнили українські військові. За матеріалами ООС /Facebook, ZN.UA