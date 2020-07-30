Бойовики здійснили провокативний обстріл поблизу Новотошківського

Від початку доби 30 липня російсько-окупаційні війська здійснили провокативний обстріл поблизу Новотошківського, використавши для цього підствольні гранатомети та стрілецьку зброю. Вогонь у відповідь не відкривався. Про це повідомив прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

Також, за наявними даними, за добу 29 липня зафіксовано один постріл з підствольного гранатомету, що здійснили збройні формування РФ поблизу населеного пункту Новолуганське. Цей постріл ніс провокативний характер і був неприцільним, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

Нагадаємо, 28 липня підрозділи теж Об'єднаних сил теж зафіксували лише один постріл з підствольного гранатомету, здійснений збройними формуваннями Російської Федерації.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак 29 липня у доповіді президенту Володимиру Зеленському заявив, що режим припинення вогню на Донбасі виконується з обох сторін, поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру. За матеріалами Тиждень.ua