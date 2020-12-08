Через спалах невідомої хвороби в Індії вже госпіталізували близько 500 осіб

Близько 500 осіб були госпіталізовані з невідомим захворюванням в індійському штаті Андхра-Прадеш в Індії. Про це повідомляє УНН із посиланням на The New Indian Express.

"Загадкова хвороба, яка охопила Елуру у районі Західного Годаварі, не продемонструвала жодних ознак зникнення у понеділок, при цьому кількість людей, у яких виявляють такі симптоми, як нудота, припадки і головний біль, зросла до 476 осіб - різке збільшення більш ніж на сотню у порівнянні з неділею. З них 332 були виписані, 125 проходять лікування у державній загальній лікарні міста, а 18 були доставлені у Віджаяваду і Гунтур для більш детального лікування", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНН повідомляв, що в Індії госпіталізували понад 450 людей через невідому хворобу.

За даними медиків, у хворих спостерігаються непритомність, запаморочення, головний біль і симптоми епілепсії. У більшості стан залишається стабільним. Результати тестів на коронавірус у пацієнтів виявилися негативними.

"Збудник хвороби не виявлено. Зразки води, продуктів харчування і крові хворих відправлені для аналізу у лабораторію судово-медичної експертизи", - заявили представники місцевих органів охорони здоров'я. Не виключено, додали вони, що сталося масове зараження у результаті забруднення повітря або через вживання недоброякісних продуктів.

На початку травня також повідомлялося, що у кількох європейських країнах зафіксовані випадки надзвичайної важкої хвороби, яка вражає дітей. У деяких випадках у хворих дітей також виявляють коронавірус. За матеріалами УНН.