ЧЕСНО поймало на кнопкодавстве Новинского и Шпенова

Нардепы Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов стали первыми кнопкодавы 2020 года в Верховной Раде

Во время регистрации народных депутатов на первом пленарном заседании Верховной Рады в 2020 году сегодня, 14 января, внефракционные народные депутаты Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов занимались кнопкодавством. Об этом сообщает движение ЧЕСНО.

На видео регистрации видно, как Новинский нажимает кнопку на своем месте, а после того нажимает кнопку на пульте коллеги Мусы Магомедова.

Последний впоследствии подходит к месту, однако на табло голосования системы Рада видно, что кнопку "за" на пульте Магомедова уже нажали.

На табло системы Рада (внизу слева) видно, что Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов давят на кнопки на своих рабочих местах

Шпенов зарегистрировал себя и отсутствующего в тот момент Дмитрия Шенцева.

В Раде предыдущего созыва ЧЕСНО также поймало Шпенова на нарушении личного голосования.

29 октября Рада в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за неперсональное голосование нардепов. Документ предполагает штраф от трех до пяти тысяч необлагаемых налогом минимальных доходов. Досудебным расследованием кнопокодавства будет заниматься ГБР.

По материалам ЛІГАБізнесІнформ