Цимбалюк в ОБСЄ: Попереднє перемир''я найманці РФ порушили 4266 разів

Під час попереднього перемир'я на Донбасі, яке було оголошено 21 липня 2019 р., збройні формування РФ здійснили 4226 порушень режиму припинення вогню.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, інформує Укрінформ.

"У ході попереднього режиму припинення вогню, що діяв з 21 липня 2019 року до 26 липня 2020 року, нами було зареєстровано 4266 порушень перемир`я з боку збройних формувань Російської Федерації", - зазначив Цимбалюк.

Український дипломат повідомив, що протягом цього періоду російські окупаційні сили 1310 разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Крім того, вони 60 разів обстріляли населені пункти, унаслідок чого загинули троє цивільних осіб, ще шестеро зазнали поранень.

Очільник місії України при ОБСЄ вказав на те, що нинішню домовленість про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, яка набула чинності з 27 липня, також слід оцінювати на тлі подій, які передували їй. Він зазначив, що протягом минулого тижня агресія РФ на Донбасі забрала життя трьох українських військовослужбовців, шестеро були поранені. Збройні формування РФ продовжували порушення безпекових положень Мінських домовленості. Водночас СММ ОБСЄ фіксувала невідведене важке озброєння у непідконтрольних уряду районах, заїзд російських конвоїв на Донбас, а також стикалася з перешкоджанням у пересуванні на цих територіях.

Цимбалюк констатував, що домовленість про перемир'я станом на 30 липня значною мірою дотримується. Водночас він вказав на те, що російські збройні формування здійснили вже п'ять порушень перемир`я, які, на щастя, не призвели до втрат серед українських військових. Натомість бійці ЗСУ демонстрували стриманість і не відкривали вогонь у відповідь.

"Ми закликаємо російську делегацію надати роз'яснення щодо цих випадків та інформацію про вжиті дисциплінарні заходи у зв`язку з цим, використовуючи координаційний механізм з реагування на порушення режиму припинення вогню", - заявив очільник української місії при ОБСЄ.

Нагадаємо, з опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного і всеосяжного припинення вогню, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Як повідомив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко, менш ніж через годину найманці РФ порушили режим припинення вогню й обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. За матеріалами Цензор. НЕТ