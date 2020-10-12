COVID-19: Німеччина і Польща вводять нові обмеження

Німеччина і Польща ввели нові обмеження в спробі сповільнити поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на тлі зростання кількості заражень, передають у суботу європейські ЗМІ.

Так, бари та ресторани в Берліні будуть закриватися о 23:00. Цей захід діятиме до 31 жовтня. Аналогічні обмежувальні заходи вводяться в фінансовій столиці Німеччини Франкфурті-на-Майні. Крім того, обмежать години роботи всіх магазинів. Виняток - аптеки й станції заправки автомобілів.

Напередодні канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що тим містам, де фіксується високий показник заражень, буде відведено близько 10 днів для того, щоб уповільнити швидкість поширення COVID-19. В іншому випадку їм доведеться ввести жорсткі обмежувальні заходи.

У Польщі громадян зобов'язали носити маски у всіх громадських місцях. За останню добу там виявили рекордно високу для країни кількість заражень - понад 4 тис.

Раніше повідомлялося, що і в Чехії розглядають можливість введення режиму ізоляції, оскільки темпи зараження населення COVID-19 в останні дні прискорилися. Четвертий день поспіль у цій країні реєструють рекордно високу кількість заражень - понад 8,6 тис.

У Британії експерти у сфері охорони здоров'я закликають носити маски всіх співробітників офісів у тому випадку, якщо вони перебувають у приміщенні не одні.

У Португалії за останню добу виявили рекордно високу кількість заражень за весь час пандемії - 1646. В останні дні в цій країні реєструють все більше і більше заражених, у четвер минулого тижня їх кількість вперше перевищила 1 тис. з квітня цього року. За матеріалами Інтерфакс-Україна.