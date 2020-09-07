COVID-19: У Київській області 14 шкіл перейшли на дистанційне навчання

14 шкіл Київської області повністю або частково переведені на дистанційне навчання через захворювання на коронавірус учнів та вчителів. Всього на 7 вересня онлайн навчається 1547 дітей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

"Васильківські школи No1 та No2, Застугнянська ЗОШ й Ірпінська ЗОШ No 15 повністю переведені на дистанційну форму навчання. Там, на жаль, захворіли вчителі, які контактували з колегами та дітьми. Педагогам зроблено тестування, в школах провели дезінфекцію приміщень, наразі введено карантин. Ще 3 класи навчаються дистанційно в Пісківському НВО, Бучанській СЗОШ No5 та Богуславському НВО "ЗОШ І-ІІІ ст 3 - гімназія", - зазначив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

На самоізоляції так само перебувають декілька дітей та вчителів, які мають підтверджене захворювання на коронавірус та які не контактували з однокласниками та колегами.

Голова адміністрації закликає користуватися засобами безпеки, та не наражати на небезпеку себе, близьких та людей, з особливо вразливих категорій.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 2174 людей. Раніше в Києві закрили на карантин чотири дитсадки через COVID-19. За матеріалами Слово і Діло.