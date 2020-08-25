COVID-19: в Україні виявлено 1 658 хворих за минулу добу

В Україні станом на ранок вівторка виявлено 1 658 хворих за добу на COVID- 19, при цьому 346 осіб одужали, 25 раніше хворих померли, свідчать дані, розміщені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Днем раніше, 24 серпня, було виявлено 1 799 хворих, 23 серпня повідомлялося про 1 987 інфікованих за добу, 22 серпня був абсолютний антирекорд - 2 328 інфікованих за добу, 21 серпня - 2 106 хворих, 20 серпня - 2 134.

Кількість інфікованих становить на ранок вівторка 108 415 осіб, видужалих - 52 870, померли з початку пандемії від COVID-19 2 318 осіб. Нині в Україні на COVID-19 хворіють 53 227 осіб, що на 1 287 більше, ніж днем раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Чернівецькій (204), Івано-Франківській (179), Тернопільській (158), Львівській (136) областях, у Києві (130) та в Одеській області (112).

Крім того, за даними, розміщеними на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, загалом в Україні за минулу добу зафіксовано 1 673 підозри на захворювання на COVID- 19. За матеріалами Інтерфакс-Україна.