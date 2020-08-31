COVID-19: в Україні вже 121 тис. випадків, за добу - 2 141

В Україні на 8:45 31 серпня зафіксовано вже понад 121 тисяча випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - понад 2 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки та оборони України.

Так, зі 121 215 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 2 141 інфікованих, що дещо більше, ніж добою раніше.

Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 557 людей, з них 30 - за останню добу.

Одужали від хвороби вже 57 114 людей, за добу - 380.

Нагадаємо, лікар Голубовська розповіла про зростання тяжких випадків COVID- 19 серед молодих людей.