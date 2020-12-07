COVID-19: за минулу добу в Україні 8641 новий випадок

В Україні станом на ранок понеділка зафіксовано 8 641 новий випадок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, одужали 5 123 людини, померли 145 пацієнтів, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Києві (1526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) і Сумській (477) областях.

Зокрема, за вчора зробили 33 502 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 27 881, методом ІФА - 5 621). За матеріалами РБК-Україна.