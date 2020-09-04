ДБР викликає Лероса на допит "як свідка"

Державне бюро розслідувань викликає нардепа Гео Лероса на допит у якості свідка у справі щодо умисного ухилення від сплати податків

Про це повідомляє юридична компанія "Міллер" у Facеbook.

"Народного депутата України Гео Лероса знову викликають на допит.

Викликають на допит до Державного бюро розслідувань як свідка, щодо обставин кримінального провадження за ч. 1 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що кримінальне провадження відкрите 25 серпня.

Підставою стала ухвала Печерського районного суду за скаргою представника громадської організації "Рада ветеранів АТО", в якій припустили, що депутат ухилився від сплати податків.

Зазначається, що допит призначено на 8 вересня на 10.00.

Нагадаємо, 1 вересня народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос з трибуни Ради звинуватив президента Володимира Зеленського в порушенні обіцянок.

Гео Лерос заявив, що президент Володимир Зеленський особисто подзвонив Давиду Арахамії і дав команду збирати підписи для його виключення з фракції. Народні депутати від "Слуги народу" виключили з парламентської фракції Гео Лероса.

Згодом, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав причини виключення народного депутата Гео Лероса з фракції.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував виключення народного депутата Гео Лероса з фракції "Слуга народу", заявивши, що у нього "немає реакції на зрадників країни".

Гео Лерос відреагував на заяву президента Володимира Зеленського щодо "хабарників і зрадників", заявивши, "я направлю заяву про злочин, розкажете слідчим, де і у кого я взяв хабар".

Згодом, Лерос заявив про тиск на депутатів монобільшості з боку президента Володимира Зеленського перед голосуванням за його виключення із фракції "Слуга народу".

За матеріалами Еспресо TV