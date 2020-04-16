Доба на Донбасі: бойовики тричі порушили режим припинення вогню - штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 15 квітня бойовики 9 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил - без втрат серед українських військових.

Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

Бойовики стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Натомість українські військові відповідали штатними вогневими засобами.

Обстріли зафіксували поблизу міста Попасна, села Кримське та поруч з селом Водяне.

Від початку доби 16 квітня бойовики вогневої активності не проявляли.

Також інформують, що випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксували.

Нагадаємо, як повідомили hromadske джерела у місії ОБСЄ на Донбасі та в Міністерстві внутрішніх справ, обмін утримуваними особами з так званими "ЛНР" і "ДНР" запланували на 16 квітня. За матеріалами https://hromadske.ua