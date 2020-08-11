Доба на Донбасі: один провокаційний обстріл, втрат не було

10 серпня збройними формуваннями Російської Федерації знову було порушено мирні домовленості. Одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї було зафіксовано біля Красногорівки.

Про це Харків Times дізнався з повідомлення пресцентр Операції Об'єднаних сил станом на 7:00.

Неприцільний постріл не ніс загрози життю і здоров'ю, тому українські воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об'єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

"Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 11 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

У районі проведення операції належно виконують завдання й підрозділи ДФС зі складу Об'єднаних сил.

У межах досудового розслідування кримінального провадження співробітниками ДФС у Донецькій області проведено ряд обшуків на території області. За їхніми результатами у Маріуполі у місцях зберігання виявлено тютюнові вироби з марками акцизного податку та ознаками підробки виробництва України, Білорусії та Молдови. Всього в ході проведення заходів з незаконного обігу вилучено 26,5 тисяч пачок тютюнових виробів на суму понад 1,3 млн гривень.