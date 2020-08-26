Доба в ООС: Окупанти один раз порушили режим тиші - втрат немає

За минулу добу, 25 серпня, на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Наші військовослужбовці дотримуються режиму тиші та перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника. Про це повідомляє штаб ООС.

Минулої доби у районі проведення операції Об'єднаних сил, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, поблизу Хутору Вільний ворог здійснив один постріл з автоматичного станкового гранатомета. Ця провокація не несла загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок ворожого пострілу, немає.

Від початку поточної доби, 26 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Наші захисники продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням. За матеріалами АрміяInform