Доба в ООС: три обстріли, у ЗСУ без втрат

На Донбасі три обстріли за добу

Сепаратисти обстрілювали позиції українських військових зі зброї, забороненої Мінськом. Втрат у складі ООС не було.

За добу 22 березня сепаратисти на Донбасі порушили режим припинення вогню тричі. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС в понеділок, 23 березня.

Сепаратисти застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Усі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно- тактичного угруповання Схід: неподалік Водяного - з 82-мм мінометів (5 хв); поблизу Павлополя - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; в районі населеного пункту Березове - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів", - сказано в повідомленні.

Українські військові застосували чергові вогневі засоби в відповідь на обстріли.

У результаті обстрілу втрат у складі ООС не було. Від початку цієї доби сепаратисти вогневої активності не проявляли, втрат серед складу ЗСУ немає.

Нагадаємо, що 21 березня на Донбасі зафіксували 10 обстрілів, був поранений військовий. Сепаратисти стріляли з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

А днем раніше на Донбасі зафіксували дев'ять ворожих обстрілів, в результаті яких були поранені четверо українських військових.

За матеріалами Корреспондент.net