Двоє військових на Донбасі підірвалися на міні
Сьогодні, 8 вересня, у Донецькій області внаслідок підриву на міні двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали бойове травмування.
Про це повідомляє оперативно-тактичне командування "Схід".
"Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці події працюють керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України.
Нагадаємо, 6 вересня в районі Новгородського на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14. Внаслідок підриву двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості. Увечері 7 вересня стало відомо, що один з військових, який підірвався на Донбасі, помер у реанімації.
За матеріалами LB.ua