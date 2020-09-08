Двоє військових на Донбасі підірвалися на міні

Сьогодні, 8 вересня, у Донецькій області внаслідок підриву на міні двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали бойове травмування.

Про це повідомляє оперативно-тактичне командування "Схід".

"Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці події працюють керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України.

Нагадаємо, 6 вересня в районі Новгородського на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14. Внаслідок підриву двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості. Увечері 7 вересня стало відомо, що один з військових, який підірвався на Донбасі, помер у реанімації.

За матеріалами LB.ua