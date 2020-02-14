Ермак: "украинская сторона стремится максимально ускорить процесс разведения сил"

О ситуации на Донбассе, а также о процессе разведения сил и подготовке к обмену пленными на встрече с руководством посольств стран G7 рассказал новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает ДонПресс

Так, Ермак заявил, что по результатам встречи в Минске 12 февраля "практически согласована" одна из трех точек для нового разведения сил вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

Он отметил, что украинская сторона стремится максимально ускорить этот процесс.

"Позиция президента остается неизменной: мы хотим сделать все необходимое, чтобы прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября. Мы работаем 24/7, потому что это касается жизни наших граждан", - сказал Ермак.

Он добавил, что нормандский саммит в Париже был довольно успешным, его результатом стало взаимное возвращение удерживаемых лиц в конце декабря.

"Новые списки уже переданы в рамках работы ТКГ в Минске, однако важно выполнить все договоренности, чтобы двигаться дальше на пути к достижению мира. Темп работы над списками и возвращением наших людей не будет снижен", - отметил глава ОП.

Ермак пообещал, что основной целью его деятельности как руководителя Офиса президента будет "обеспечение эффективной работы главы государства для успеха Украины". По материалам http://lugradar.net