Глава фракції "Слуги народу" виступив за скорочення чисельності української армії
Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія виступив за скорочення чисельності української армії. Він вважає, що владі України варто почати обговорення даної ініціативи і провести розрахунки.
Про це Арахамія заявив в ефірі одного з телеканалів.
"Ми розуміємо, що бюджет - це цифра, якої завжди не вистачає. Стаття для оборони - захищена, але завжди немає достатньо коштів, щоб переозброювати армію, купувати нові речі, нове озброєння, нові технології, займатися вивченням. Якщо ми будемо зменшувати бюджет проїдання і трохи збільшувати бюджет на розвиток і інновації, то здатність нашої армії буде рости ", - сказав Арахамія.
За його словами, збільшення боєздатності армії необхідно Україні для стримування військової агресії з боку Росії та будь-яких інших потенційних ворогів. За матеріалами prm.ua