"Голос" оприлюднив двадцятку кандидатів на вибори до Київради

На вибори до Київської міської ради від партії "Голос" підуть президент Асоціації адвокатів України Зоя Ярош, депутат Київради Костянтин Богатов (позафракційний) і колишній заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський.

Двадцятку кандидатів від "Голосу" на своїй сторінці в соцмережі Facebook оприлюднив номер 1 у цьому списку - колишній глава Державної митної служби України Максим Нефьодов.

У п'ятірці претендентів також волонтер, доброволець 1-ої окремої штурмової роти Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Аліна Михайлова і представник IT-сектора Григорій Маленко.

Крім того, від "Голосу" балотуватимуться власник інвестиційної компанії Тарас Козак, контррозвідник Василь Попатенко і керівник Київської міської організації "Демократичний альянс" Ольга Гвоздік.

Нефьодов нагадав, що кандидатом від "Голосу" на посаду мера Києва є відомий шоумен, волонтер Сергій Притула.

Раніше Нефьодов уже повідомляв, що балотуватиметься на майбутніх місцевих виборах до Київської міськради від партії "Голос". За матеріалами Інтерфакс-Україна.