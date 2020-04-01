Головнокомандувач ЗСУ Хомчак анонсував скорочення 17 генеральських посад

До Верховної Ради України подано законопроект про реформу генеральських звань. У процесі реформування має скоротитись 17 генеральських посад. Про це розповів новопризначений головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак під час інтерв'ю для АрміяInform, передає УНН.

"У процесі нинішньої реформи в нашому війську скорочується 17 генеральських посад", - розповів Хомчак.

Так, він зазначив, що до Верховної Ради подано законопроект про реформу генеральських звань.

"Ми запропонували нашим законотворцям запровадити генеральські звання з національними особливостями, а саме: однозірковий, як у НАТО, бригадний генерал, двозірковий - генерал-хорунжий, тризірковий - генерал-поручник, і чотиризірковий-генерал. На жаль, не всі депутати до військових готові дослухатися, але ми продовжуємо переконувати: ця пропозиція базується як на нашій історичній спадщині, так і на світовій практиці", - зазначив Хомчак.

Подібні зміни хочуть запровадити, керуючись системою звань у країнах НАТО. У них є однозірковий генерал (бригадний), двозірковий, тризірковий, чотиризірковий, або повний генерал. У більшості держав Альянсу, але не в усіх, двозірковий генерал - це генерал-майор, тризірковий генерал в іноземних колег - це генерал-лейтенант.

Національні особливості системи звань має і Польща: General brygady, General dywizji, General broni, General і Marszalek Polski. Звання "маршал" є і в арміях Франції, Великобританії.

"У багатьох країнах-партнерах є і національні найвищі військові звання (не за посадою), як, повторююсь, у Польщі, США й не лише. І ми теж подали пропозицію: за особливі військові заслуги перед Україною, присвоювати найвище генеральське звання - "генерал армії України". Бригадні генерали у нас будуть на тих посадах, на яких нині однозіркові генерали. Дехто помилково вважає, що генеральське звання присвоюватимуть комбригам", - додав головнокомандувач.

Нагадаємо, що 27 березня Зеленський призначив Сергія Корнійчука начальником Генерального штабу Збройних Сил України, а Руслана Хомчака Головнокомандувачем Збройних Сил України. За матеріалами УНН.