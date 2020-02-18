Хомчак: все позиции под контролем, оккупанты потеряли 10 боевиков

Все украинские позиции находятся под контролем войск Украины, потери - 1 боец погиб, трое раненых и двое контуженных в результате наступления оккупантов на Донбассе

Об этом заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак после заседания Совета национальной безопасности и обороны на брифинге, передает Еспресо.TV.

По его словам, боевики запросили режим тишины и он удерживается с 10:00 утра. Также Хомчак уточнил, что в результате боев противник понес такие потери: 4 погибли и 6 получили ранения.

"Мы дали адекватный ответ со всего вооружения, которое было необходимо. По состоянию на этот час (12:40) бой завершен. Все наши позиции находятся под контролем наших войск. Сейчас работает совместный центр координации и контроля, чтобы забрать погибших", - заявил он .

Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.

Первым о наступлении россиян сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штаба ООС, который в 7:00 заявлял , что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.

Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил.

По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный, еще четверо - получили ранения.

Президент Зеленский назвал наступление россиян "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.

Наступление российских оккупационных войск на участке разведения сил и попытки прорвать линию разграничения возмутили украинцев, которые начали комментировать события в соцсетях Пользователи интернета и украинские СМИ начали загружать в сеть видеозаписи обстрелов со стороны россиян в районе разведения сил на линии разграничения Нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко заявила. что в результате утренних боев Украины потеряла 2 опорных пункта на Донбассе.

В пресс-центре Операции объединенных сил прокомментировали прекращение боевого столкновения между российской стороной и силами ООС на Донбассе.