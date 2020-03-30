Ігор Смешко: Голосування за продаж землі в умовах пандемії та світової кризи – це злочин

Ухвалення законопроекту про продаж землі в умовах пандемії COVID-19, колосального падіння вартості національних активів та збідніння населення – це злочин, що спричинить перехід земельних ресурсів до рук спекулянтів, які скуплять її в людей за безцінь.

Результатом буде формування великих землеволодінь під контролем транснаціонального, або тіньового капіталу із подальшою необмеженою їх експлуатацією. Фактично, ми обміняємо майбутнє наших дітей — на папір, який надрукують супердержави. І втратимо контроль над збереженням землі і екологією.

Про це повідомив лідер політичної партії «Сила і Честь», тричі голова Комітету з питань розвідки при Президентові України, колишній керівник воєнної розвідки, перший заступник Секретаря РНБО, екс-голова Служби безпеки України доктор технічних наук, професор, генерал — полковник Ігор Смешко.

«Верховна Рада має намір ухвалити законопроект про так званий ринок землі. Насправді жодного ринку він не передбачає, а створює умови для тотальної скупки наших земельних ресурсів спекулятивним капіталом та перехід їх в подальшому під контроль латифундистів (великих земельних власників), в тому числі тих, за якими стоїть транснаціональний і місцевий тіньовий капітал », — переконаний Ігор Смешко.

За його словами, запускати продаж землі в умовах, коли вся світова економіка пішла в круте піке – це щонайменше нерозумно, а насправді – злочинно. На грані, навіть, державного злочину і національної зради.

Спочатку потрібно створити фінансові умови для підняття конкурентноспроможності українського фермера, який працює на своїй землі. Зробити його конкурентнимздатним при купівлі землі із транснаціональним та тіньовим капіталом. Захистити його держаним протекціонізмом, як носія, окрім іншого, — нашої Національної пам’яті і Культури.

Створити Національний земельний банк та закріпити право остаточної власності на землю — виключно для громадян України. Закрити можливість участі в купівлі землі тіньовим та «недоброчесним» коштам. Довести нарешті до кінця виконання 13 статті Конституції України та зробити власниками 2 га землі — всіх бажаючих громадян України.

«З початку 2020 року світові фондові ринки катастрофічно впали: індекс цінних паперів FTSE впав на 34,1%, Dow Jones Industrial Average — на 31,1%, а Nikkei — на 28,7%. Цілі галузі економіки паралізовані й невідомо коли зможуть цілком відновитися. Навіть МВФ публічно оголосив, що світова економіка увійшла в рецесію, яка буде набагато гіршою, ніж в 2008 році.

Вартість національних активів провідних держав та країн, що розвиваються катастрофічно падають. І українська влада не знаходить нічого кращого ніж саме в цей момент влаштувати аукціон небаченої щедрості – майже задарма розпродати землю. Я вже не кажу про те, що цинічно та аморально це робити, коли життям українців загрожує коронавірус. Владі ще має довести, що вона здатна впоратись з цією кризою, а не штучно створювати інші, на грані соціально — економічного хаосу в суспільстві.

Посилання на те, що, мовляв, реформа вступить в силу в 2021 році є політичною маніпуляцією. Економічна криза (особливо в Україні) буде глибокою та затяжною, співмірною хіба що з Великою депресією кінця 20-х-початку 30-х років ХХ століття. В той час, коли ми ще навіть не чули, яку саме економічну стратегію має уряд, щоби подолати її. І яку модель економіки, взагалі, він збираються будувати в Україні.

Запозичення, які проїдаеться корумпованим державним апаратом, який так і ніхто і не почистив — це навіть не івестиції. Це проїдання останнього, що ще залишись в Україні — землі і її стратегічних підриємств. Наявність яких допоки що відрізняло нас від країн третього світу.

Що ж стосується власного сільського господарства, то Україні зараз потрібно сконцентруватись на його зміцненні. Надати йому державну підтримку, дешеві і довгострокові кредити, захисти власний ринок від не доброчинної іноземної конкуренції, ввести податкові преференції, які стимулють нові технології в зберіганні і глибокій переробці, а не розбазарювати наші земельні багатства», — заявив Ігор Смешко.

Лідер політичної партії «Сила і Честь» закликав усіх політиків утриматись від голосування за так званий ринок землі.

«Не чиніть відвертого злочину перед нашим та прийдешніми поколіннями, не обрікайте Україну на знищення власної сільськогосподарської бази, думайте про майбутнє, а не про сьогоднішній день та наміри десь знайти швидкі гроші. Переконаний, що кожен, хто підтримає розпродаж землі, рано чи пізно відповідатиме перед народом України за цей ганебний вчинок», — наголосив Ігор Смешко.

Джерело: Прес-служба політичної партії «Сила і честь».

https://sylaichest.org/golosuvannya-za-prodazh-zemli-v-umovah-pandemi%d1...

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