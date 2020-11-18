Ілон Маск став третім у списку найбагатших людей світу - Bloomberg

Мільярдер, глава компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск потрапив до трійки лідерів у рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg.

Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index.

Як пише видання, за добу, 16 листопада, статки Маска зросли на 7,61 млрд доларів - до 110 млрд доларів. А з початку року вони зросли на 82,2 млрд доларів.

Так, Маск обігнав у рейтингу засновника Facebook Марка Цукерберга, статки якого оцінюють у 104 млрд доларів.

Це сталося на тлі подорожчання акцій компанії - це пов'язано з тим, що 21 грудня Tesla включать в індекс S&P 500, котрий об'єднує 500 найбільших американських компаній.

Очолюють рейтинг засновник Amazon Джефф Безос (185 млрд доларів) і співзасновник Microsoft Білл Гейтс (129 млрд доларів). За матеріалами Громадське телебачення.