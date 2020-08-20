Інформація ФСБ РФ про нібито зрив української операції на території Росії є фейком - СБУ

У Службі безпеки України назвали фейком інформацію ФСБ Росії про нібито зрив української операції щодо викрадення одного з лідерів терористів "ЛНР/ДНР" на території РФ.

"Служба безпеки України наголошує, що оприлюднена інформація є продовженням ланцюга звичайних фейків російської сторони. І навіть цей фейк свідчить - РФ захищає та підтримує бойовиків", - зазначається в повідомленні пресцентру СБУ, оприлюдненому в соцмережі Facebook.

"Водночас ми окремо звертаємо увагу, що кожна особа, яка брала участь у бойових діях на боці незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях, має понести за це відповідальність, передбачену українським законодавством. І Служба безпеки України працює над цим завданням у щоденному режимі", - наголошують у СБУ.

Як повідомлялося, раніше ФСБ Росії повідомила про затримання семи осіб, які нібито співпрацювали з українськими спецслужбами, під час спроби викрадення на території РФ одного з ватажків бойовиків "ДНР/ЛНР" і його вивезення в Україну. ФСБ стверджує, що організаторами й координатором викрадення були громадяни України Андрій Байдала та Ігор Міщенко, які діяли за завданням департаменту контррозвідки СБУ. А затримані "безпосередньо під час спроби викрадення" громадяни Росії - Т.Макаров, М.Міщенко, О.Капкаєва, А.Кормич, М.Пизін, Є.Мороз, В.Долгов.

ФСБ також стверджує, що для викрадення сформували "дві групи захоплення з членів російської кримінальної структури", яким пообіцяли $200 тис. і виплатили аванс у $50 тис. За матеріалами Інтерфакс-Україна.