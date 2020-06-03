Із 5 червня в Україні відкриються ресторани і відбудуться нові пом'якшення карантину

Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я щодо пом'якшення частини обмежувальних заходів з 5 червня. Про це Міністр охорони здоров'я країни Максим Степанов заявив на засіданні Уряду 3 червня.

Мова іде про дозвіл закладам громадського харчування на прийом відвідувачів всередині, дозвіл на проведення релігійних заходів, скасування обов'язкової самоізоляції для осіб старше 60 років тощо. Усі ці зміни діятимуть за правилами адаптивного карантину - тобто у кожному регіоні встановлюватимуться індивідуально.

"Наша пропозиція полягає у тому, щоб з 5 червня дозволити роботу закладів громадського харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів; дозволити проводити релігійні заходи, а особам, які досягли 60-річного віку, не дотримуватись умов самоізоляції", - наголосив Максим Степанов.

Як зазначено у тексті постанови, серед інших змін до карантину передбачається : проведення релігійних заходів на відкритому повітрі за умови контролю релігійною організацією дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра та в приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 5 кв. метрах площі будівлі; дозвіл особам, які досягли 60-річного віку, не дотримуватись умов самоізоляції; обмеження діяльності закладів оздоровлення та відпочинку дітей; дозвіл на проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому (дистанційному режимі).

Також документом передбачено, що у разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні ознакам для послаблення протиепідемічних заходів протягом трьох днів поспіль, регіональна комісія ТЕБ та НС збирається позачергово та приймає рішення про скасування послаблення деяких протиепідемічних заходів, виходячи з оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.

Крім того, з 5 червня передбачається дозвіл на прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують внутрішні пасажирські перевезення авіаційним транспортом.

Нагадаємо, до 22 червня в Україні запроваджений адаптивний карантин, який передбачає різний рівень обмежувальних заходів у регіонах, у залежності від ситуації всередині області.

За матеріалами Урядовий портал