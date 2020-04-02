К Леросу в день смеха пожаловала СБУ из-за публикации "пленок Ермака"

1 апреля к нардепу от фракции "Слуга народа" Гео Леросу приехали работники СБУ для вручения повестки.

Об этом он заявил в Facebook.

Upd: говорят приехали домой повестки вручать, но дома меня нет, я за молоком поехал. адвокат поехал к ним. Приехало...Posted by Geo Leros on Wednesday, 1 April 2020

"Приехало СБУ по адресу моего проживания", - сообщил Лерос.

Он уточнил, что в момент приезда правоохранителей его не было дома, а его адвокат направился в СБУ.

Депутат предположил, что правоохранители приехали к нему по команде председателя Офиса президента Украины Андрея Ермака, с братом которого представитель "Слуги народа" опубликовал скандальные видеозаписи. В своем сообщении Лерос обратился к Ермаку с вопросом, когда к нему приедут еще и сотрудники Госбюро расследований и прокуратуры, а также саркастически пошутил, чтобы они входили в дом в бахилах.

"Ермак, когда мне ждать дбр, и прокуратуру? И скажи пусть бахилы берут", - написал нардеп.

Напомним, 29 марта Гео Лерос опубликовал в сети ряд видеороликов, на которых человек, похожий на брата Андрея Ермака Дениса, якобы предлагает людям за денежное вознаграждение помочь в назначении их на госдолжности.

Также он написал, что глава Офиса президента "враг Украины" и призвал его "по-хорошему" подать в отставку.

Как сообщал портал "Хвиля", в ответ на публикацию скандальных видео Андрей Ермак заявил, что обратится в ГБР и СБУ, чтобы они определили, настоящие ли записи, при каких обстоятельствах они были сделаны и по чьему "заказу" работает Гео Лерос.