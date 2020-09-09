Кабмін затвердив план пріоритетних дій на 2020 рік

Кабінет Міністрів схвалив проєкт розпорядження про затвердження плану пріоритетних дій уряду на 2020 рік. Рішення ухвалили в середу, 9 вересня, на засіданні уряду.

Про це повідомив у Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Серед пріоритетних дій:

Розроблення та подання Кабміну законопроєкту про зміни до законів "Про центральні органи виконавчої влади та "Про Кабінет Міністрів України". Мова йде про удосконалення організації та порядку функціонування Кабміну та ЦОВВ (Центрального органу виконавчої влади).

Для встановлення єдиних вимог до нормопроєктування та розв'язання колізійних питань розроблення та подання Кабміну законопроєкту "Про нормативно-правові акти".

Для запровадження сучасних стандартів підготовки проєктів рішень та залучення зацікавлених осіб до їх підготовки розроблення та подання Кабміну законопроєкту "Про публічні консультації".

Для зосередження Кабміну та ЦОВВ на реалізації ключових та властивих їм функцій і припинення розгляду урядом відомчих, операційних та технічних питань розроблення та подання Кабміну законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо позбавлення КМУ невластивих повноважень".

"Це документ фундаментальний. Йдеться про 690 пунктів, кожен з яких має обґрунтування. Важливості цих дій та цих напрямів, відповідальних виконавців, строки виконання, класифікатори виконання, очікувані результати. Тобто, то документ, яким будуть керуватися міністерства у своїй щоденній діяльності", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, документ забезпечить поступ у виконанні програми дій уряду, яка була затвердження рішенням КМУ майже пів року тому.

Глава уряду зазначив, що згодом громадяни зможуть ознайомитися із цим планом, бо він буде відкритий.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав, що розпорядження про затвердження плану пріоритетних дій уряду на 2020 рік ухвалене із техніко- юридичними правками, пов'язаними із набуттям чинності деяких законодавчих актів та часових рамок. За матеріалами Укрінформ, Тиждень.ua