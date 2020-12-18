Катастрофа літака АН-26 під Харковом - підозрюються троє військових службових осіб

Прокурорами Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил та Офісу Генпрокурора спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань повідомлено про підозру трьом військовим службовим особам у кримінальному провадженні за фактом катастрофи літака АН-26 під Харковом 25 вересня 2020 року, в результаті якої загинуло 26 військовослужбовців. Про це було повідомлено на брифінгу щодо результатів розслідування падіння літака.

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України підозрюється у недбалому ставленні до служби, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 КК України), керівник польотами групи управління польотами військової частини А4104 - у порушенні правил польотів та підготовки до них, а також порушенні правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України); а командир військової частини А4104 - у порушенні правил польотів та підготовки до них, а також порушенні правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки, та у недбалому ставленні до служби, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 416 та ч. 3 ст. 425 КК України).

За даними слідства, військові службові особи допустили неналежну підготовку та затвердження документів щодо умов експлуатації повітряного судна з не передбаченим Керівництвом з льотної експлуатації зльотом з "конвеєра" та щодо порядку здійснення льотної підготовки курсантів, а також неналежне здійснення контролю за рівнем підготовки пілотів-інструкторів та навчальним процесом і дотриманням заходів безпеки під час виконання навчальних польотів та ряд інших порушень.

Ці порушення мали системний характер і були допущені як на стадії підготовки до польотів, оскільки на борту літака перебували особи, які взагалі не повинні там бути, на стадії здійснення польоту, коли він дозволявся із порушенням правил експлуатації літального апарату та правил здійснення польотів, так і на стадії, коли сталася кризова ситуація - керівництвом польотів не було вжито достатніх адекватних заходів, щоб уникнути авіакатастрофи.

Таким чином, ланцюг порушень правил польотів у підсумку призвів, згідно з висновками експертизи, до катастрофи й загибелі військовослужбовців. За матеріалами Генеральна прокуратура України https://www.gp.gov.ua

Надалі вирішуватиметься питання про обрання запобіжних заходів стосовно підозрюваних. Також буде надана правова оцінка діям інших осіб, які могли призвести до катастрофи.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.