Київський метрополітен працюватиме без жетонів

Після відновлення роботи підземки пасажири користуватимуться виключно електронним квитком.

Про це повідомили в пресслужбі КП "Київський метрополітен".

Сплачувати за проїзд на турнікетах можна буде: KyivSmartCard; Карткою метро (до 31.03.2021); Безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах; Мобільними додатками Google Pay та Apple Pay; Мобільним додатком KyivSmardСard; Разовим квитком із QR-кодом (паперовим або електронним).

Протягом місяця з дати відновлення роботи пасажири також зможуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору.

Пасажири пільгових категорій столиці для проходу в метро мають використовувати Картку киянина. Загальнодержавні пільгові категорії пред'являють оригінал відповідного посвідчення.

Нагадуємо, що громадський транспорт столиці перейшов на систему електронного квитка. Оператором системи визначено КП "ГІОЦ". "Гаряча лінія": 044 366 55 55.

Для уникнення черг у метрополітені, киян закликають заздалегідь підготувати засоби оплати проїзду та перевіряти їх наявність перед виходом з дому, особливо у дітей. Квиток для разового проїзду можна згенерувати завчасно у додатку: https://app.kyivcity.gov.ua/start. Це дозволить уникнути черги до каси.

До вiдновлення роботи метрополiтену е-квиток можна купити у Т-кiосках, яких у столиці понад 300. Вони розташованi здебiльшого на зупинках громадського транспорту.

Що стосується наземного громадського транспорту. В ньому також оплата здійснюватиметься за допомогою KyivSmardCard, разового квитка з QR-кодом (паперового або електронного) або безконтактної банківської картки будь- якої платіжної системи. Проте до 1 липня у пасажирів залишатиметься можливість придбати квиток на проїзд безпосередньо у кондуктора в трамваї, тролейбусі чи автобусі.

- Нагадуємо, що кожен може заощадити, поповнюючи Kyiv Smart Card одразу на 50 поїздок. Таке поповнення дає можливість заощадити до 1,5 гривні на кожній поїздці у всіх видах громадського транспорту, - наголошують у підземці. За матеріалами Вечірній Київ.