Комітет Ради сподівається впоратися з "банківським" законопроєктом за тиждень

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики може завершити розгляд законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (No2571-д) у середу, 22 квітня.

Таку думку журналістам висловив перший заступник голови Комітету, член фракції "Голос" Ярослав Железняк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Приблизно, якщо все буде по повній процедурі, то через 21 годину ми закінчимо розгляд цього законопроєкту на комітеті. Поки що засідання комітету оголошено на вівторок (21 квітня, - ред.) на 10 ранку. І, я сподіваюся, що десь навіть раніше, ніж 10 ранку наступного дня (у середу, 22 квітня, - ред.) ми закінчимо розгляд цього законопроєкту", - сказав Железняк.

Депутат також розповів, що у вівторок, 14 квітня, законопроєкт No2571-д був розглянутий на профільному підкомітеті.

"Тільки що відбувся підкомітет з банківських питань нашого комітету. Розглядався законопроєкт No2571-д. Нам повідомили, що зараз зведено 16585 поправок, і членами підкомітету було прийнято рішення, що ми не будемо йти по кожній правці окремо, будемо розглядати розділами - таких є 63 розділи, абзаци. Згідно з текстом законопроєкту, до першого читання 63 абзаци і будемо голосувати кожен абзац окремо", - розповів нардеп.

Він додав, що розгляд поправок до законопроєкту на комітеті буде відбуватися згідно зі 119 статтею Регламенту ВР.

"І через це спочатку будемо схвалювати кожен абзац, згідно 119 статті Регламенту, і всі правки, які до нього не увійшли, будуть вважатися відхиленими. При цьому буде можливість бажаючим і членам комітету, і тим, хто подавав правки, виступити коротко", - зауважив Железняк.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 30 березня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (No2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Цей законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги. Друга умова - ухвалення закону про ринок землі.

За час підготовки законопроєкту No2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

За матеріалами Укрінформ.