Комитет ВР в закрытом режиме рассматривает вопрос уничтожения Boeing 737

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества в закрытом режиме рассматривает вопрос о сбитом самолете Международных авиалиний Украины в Иране.

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы переходим к следующему вопросу. Я думаю, что мы рассмотрим в закрытом режиме вопрос о ситуации с самолетом", - сказал председатель комитета Богдан Яременко.

Он отметил, что участие в обсуждении примут члены комитета, народные депутаты, приглашенные представители органов исполнительной власти и сотрудники секретариата комитета.

Члены комитета также решили после закрытой части заседания вернуться к рассмотрению проекта заявления Верховной Рады относительно авиакатастрофы самолета МАУ.