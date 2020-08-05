Компанія Ярославського розвиватиме "Мотор Січ" китайськими інвесторами

Сьогодні представники групи DCH Олександра Ярославського досягли домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Про це повідомляє пресслужба DCH.

Обидві сторони провадитимуть всебічну співпрацю, спільно здійснюючи діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, запорізького ПАТ "Мотор Cіч".

Нагадаємо, бізнесмен Олександр Ярославський офіційно став власником "Банку Кредит Дніпро", що раніше належав Вікторові Пінчуку.

3 серпня 2020 року між компанією "Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед", яка виступає єдиним акціонером "Банку Кредит Дніпро", та Олександром Ярославським, власником і президентом групи DCH, укладено угоду про відчуження 100% акцій у статутному капіталі "Банку Кредит Дніпро". За матеріалами LB.ua