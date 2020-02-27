Компанию сына Луценко заподозрили в контрабанде леса

Фирма сына экс-генпрокурора Луценко фигурирует в деле ГБР о незаконной вырубке и контрабанде леса

Государственное бюро расследований (ГБР) подозревает сотрудников Житомирской таможни, Гослесагентства и частных фирм в сговоре и контрабанде леса. В уголовном деле фигурирует компания сына экс-генпрокурора Юрия Луценко. Об этом пишут Наші Гроші со ссылкой на постановление Хмельницкого горрайонного суда.

Следствие считает, что дерево было получено путем незаконных рубок или его продавали лесхозы под видом сырья, чтобы избежать обязательных для леса-кругляка аукционов. Компании подделывали данные о происхождении леса и пиломатериалов и передавали их в Житомирское облуправления лесоохотничьего хозяйства для получения сертификатов для экспорта. Сотрудники ведомства выдавали документы за взятки.

Среди этих компаний - ООО "Тимбертрейд", ООО "Гринвол", ООО "СИД Форест", ООО "Евросантехсервис", ООО "БДК Сервис", ООО "Эль Мелина", ООО "Адманс", ООО "Евро Бишь Трейд", ООО "Вуд Экспорт Юа", ООО "Вордтрейдюа", а также ООО "Нор Тун".

Как утверждают НГ, основателем фирмы Нор Тун является компания Грин Вэй, принадлежащая сыну экс-генпрокурора Юрия Луценко Александру. Его партнером по этой фирме является Виталий Морозюк, который был директором ООО "Бел Фам", принадлежащего тоже Луценко-младшему.

В 2018 году Нор Тун экспортировала пиломатериалов почти на $18,5 млн. Чаще всего покупателями были Южная Корея и Малайзия. Издание отмечает, что Александр Луценко причастен еще к ряду фирм, занимающихся лесозаготовкой и торговлей древесиной - ООО "Грандвуд Групп" и ООО "Веар".

Гослесагентством в последние годы руководил Владимир Бондарь, которого правительство уволило в сентябре 2019 года. Бондарь находился в близких дружеских отношениях с бывшим генпрокурором Юрием Луценко, добавляют НГ.

В декабре 2019-го СБУ провела обыски в лесхозах Житомирской области по подозрению в незаконной вырубке лесов. По материалам liga.net