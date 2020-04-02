Коронавірус в Україні. Захворіли 897 осіб, померли - 22

В Україні станом на 22.00 2 квітня налічують 897 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров'я в Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".

Померли 22 людини, 19 - одужали.

О 10.00 МОЗ повідомляло про 804 інфікованих. Відтак, протягом 12 годин виявлено 93 нові випадки COVID-19.

Протягом дня кількість летальних випадків зросла на два.

Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 виник у грудні 2019 року в китайському Ухані. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.

За даними американського Університету Джонса Гопкінса станом на вечір 2 квітня, загальна кількість інфікованих у світі перевищила 998 тис., із них понад 208 тис. одужало, а понад 51 тис. осіб померло. За матеріалами "Гордон".