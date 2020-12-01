Космічний зонд "Чан'є-5" успішно сів на Місяць для унікальної місії (відео)

У вівторок, 1 грудня, модуль автоматичної станції "Чан'є-5" (Китай) успішно сів на поверхню Місяця, щоб зібрати та доставити на Землю зразки геологічної породи і ґрунту.

Про це з посиланням на Національне космічне управління КНР (CNSA) повідомив телеканал CGTN.

Примісячення сталося в районі піку Рюмкер в Океані Бур у західній частині видимої сторони супутника.

Місія з доставлення місячного ґрунту в разі успіху стане першою в історії китайської космонавтики та першою за 44 роки серед інших країн світу.

Планується, що після посадки "Чан'є-5" за 48 годин збере близько двох кілограмів зразків. У цей час орбітальний модуль станції з апаратом, що повернеться на Землю, буде перебувати в готовності до стикування.

Місія унікальна також через кількість зразків, які повинні зібрати для досліджень.

Так, радянська станція "Луна" в 1970-1976 роках доставила 326 г місячного ґрунту, а американські астронавти в 1969-72 роках за програмою "Аполлон" привезли для вчених 391 г породи.

Китайська автоматична станція важить близько 8,2 тонн. Вона складається з чотирьох модулів: призначених для посадки на Місяць, буріння поверхні на глибину до двох метрів і вилучення ґрунту, злітного модуля, який стартує з капсулою з вантажем і стикується з орбітальним модулем. Останній забере капсулу і відправиться до Землі.

Посадка апарату з капсулою на Землю планується 16-17 грудня на півночі Китаю.

Запуск у космос важкої ракети-носія "Чанчжен-5" (Chang'e-5) з модулем "Чан'є-5" відбувся в Китаї 23 листопада. За матеріалами Obozrevatel.