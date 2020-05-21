Кожару випустили із СІЗО під заставу

Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара, заарештований за підозрою у вбивстві підприємця Сергія Старицького, вийшов з СІЗО після внесення застави

Про це повідомила дочка вбитого Катерина Старицька.

"Він вніс заставу і вийшов на свободу", - написала вона в Facebook.

Нагадаємо, 21 лютого колишнього керівника телеканалу "Інтер", генерального директора холдингу Atlantic Group Старицького знайшли мертвим з вогнепальним пораненням у будинку Кожари та його дружини Козерод у селі Чайки Київської області.

Спочатку в поліції заявили, що чоловік заподіяв собі смерть, коли господарі будинку були в інших кімнатах. Поліцейські на місці вилучили пістолет, набої та гільзу. Однак 22 лютого кримінальне провадження було перекваліфіковано із самогубства на умисне вбивство - ч. 1 ст. 115 ККУ.

25 березня Кожару затримали співробітники поліції. 27 березня суд обрав Кожарі запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 25 травня з альтернативою внесення застави в розмірі понад 14 млн грн. На засіданні суду адвокати стверджували, що дружина Кожари нібито випадково застрелила Старицького, коли той намагався вчинити самогубство з пістолета, що належить її чоловікові. За матеріалами Високий Замок.