Кулеба: Україна - незалежна держава й ухвалюватиме ті закони, які вважає за потрібне

Україна як незалежна держава ухвалюватиме ті закони, які вважає за потрібне, і жодна країна не вказуватиме, яким має бути її закон, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Сьогодні", коментуючи питання вимог РФ змінити законодавство для Донбасу.

"Коли Росію не влаштовує положення якогось закону України або законопроекту України, то це проблема Росії, а не України. Ми незалежна держава й будемо ухвалювати ті закони, які вважаємо за потрібне. Ми поважаємо свої міжнародні зобов'язання і завжди корелюємо наше законодавство з міжнародними зобов'язаннями. Але жодна країна нам не вказуватиме, яким має бути закон. У нас не бюро задоволення "хотєлок" будь-яких країн", - сказав він в інтерв'ю сайту "Сьогодні".

Міністр нагадав, що в Україні вже кілька років реалізовується глибинна реформа децентралізації, у рамках якої ухвалюють законодавчі акти, вносять зміни до Конституції, і саме в рамках цього процесу можуть розглядатися повноваження наразі окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей.

"Що стосується безпосередньо згадування так званих ОРДЛО в Конституції, то для нас це неприйнятно, і ми відверто про це говоримо з нашими партнерами", - наголосив Кулеба.

Крім того, глава МЗС зазначив, що Україна розраховує на те, що РФ займе конструктивну, відповідальну позицію стосовно Мінських угод і розпочне з повного та всеосяжного припинення вогню.

"Будь-які спроби перекрутити Мінські домовленості, інтерпретувати їх так, щоб реінтеграція відбулася на російських умовах, заздалегідь приречені на провал. Ми дуже сильно розраховуємо на те, що Росія займе конструктивну, відповідальну позицію щодо Мінських домовленостей і почне з першого і найважливішого правила, закріпленого в них, - це повне й всеосяжне припинення вогню. Крапка. А ставити Мінські домовленості з ніг на голову і починати вимагати якісь політичні реформи в Україні, трансформації, перш ніж виконувати всі інші пункти, це в буквальному сенсі перекладання відповідальності "з хворої голови на здорову", - додав він.

Крім того, Кулеба назвав неприйнятними заяви представника Росії в Тристоронній контактній групі Бориса Гризлова на засіданні ТКГ про те, що на території України створено дві додаткові держави. Також він пообіцяв, що порушить це питання перед міністрами закордонних справ країн-учасниць "нормандського формату". За матеріалами Інтерфакс-Україна.