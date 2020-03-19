Лихоманка і озноб, змушують тріскати зубами. Зізнання медійника з Нью-Йорку: Повірте мені - цей вірус справжній!

Нападки лихоманки, що чергуються з ознобом і змушує тріскати зубами безконтрольно.

У соціальній мережи Quora, житель Нью-Йорку, Леон Чейз поділився що від відчував під час захворювання.

"Експерт-центр" (http://expert.org.ua) наводить скорочену версію цього зізнання.

"Привіт! На відміну від багатьох людей, яких ви тут чуєте, я фактично мав позитив на Covid-19. Я, швидше за все, піддався впливу 3 березня, захворів приблизно через тиждень, і щойно отримав свої офіційні результати тестування сьогодні, 17 березня.

При коронавірусі відчуваєш себе як при найбільш руйнівному грипі, який я коли-небудь відчував. Інтенсивні нападки лихоманки, що чергуються з ознобом, який навіть змушує тріскати зубами безконтрольно. Мені "пощастило", якщо говорити про те, що моя температура ніколи не перевищувала 102 градуси Фаренгейта (38.8 градусів Цельсія), але навіть тоді я відчував, що моє тіло горіло. Плюс загальне відчуття в моїй голові, яке я можу охарактеризувати лише як «важкий» або «грипозний», який змушує кожен рух і діяльність відчувати для себе як складна справа.

Через кілька днів у мене розвинувся дуже дратівливий сухий кашель. Але знову ж таки, мені пощастило, бо не було болів у грудях чи дихання, що було б приводом до госпіталізації.

У мене апетит був майже відсутній - я, як правило, великий їдець, і лише за останні кілька днів я зміг змусити себе їсти що-небудь. Навіть, тоді це відчувається дуже складно, і я можу споживати лише дуже у невеликій кількості.

На щастя, мені вдалося впоратися зі своїми симптомами, лише приймаючи Tylenol, і мій стан, схоже, покращується...

Як я вже сказав, я один із щасливчиків: за словами лікарів, я, швидше за все, буду добре себе відчувати вже через тиждень.

Але повірте мені, люди: Цей вірус справжній....

Швидше за все, багато хто з вас це вже носить (ред.-вірус), навіть якщо у вас немає ніяких симптомів. (Я, швидше за все, мав це щонайменше за тиждень до того, як коли почав почувати себе хворим.) Залишайся вдома, і помий свої чортові руки!

Мені мені 47 років, у пристойній фізичній формі, без попередніх станів здоров'я".

Джерело: https://www.quora.com/What-does-the-coronavirus-feel-like/answers/203774...