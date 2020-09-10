Литовський Сейм визнав Тихановську обраною лідеркою Білорусі

Сейм Литовської республіки офіційно визнав опозиціонерку Світлану Тихановську всенародно обраною лідеркою білоруського народу.

Про це повідомляє пресслужба Сейму.

Литовський парламент не згоден з результатами проведених у Білорусі президентських виборів, які він вважає сфальсифікованими.

З огляду на це, президента Білорусі Олександра Лукашенка литовський Сейм визнав нелегітимним, а новою лідеркою Білорусі литовці назвали опозиціонерку Світлану Тихановську.

Відповідну постанову підтримала більшість парламентарів.

Також вони закликали міжнародну спільноту відреагувати на події в Білорусі та завадити Росії визначити політичний напрям країни.

Нагадаємо, Світлана Тихановська заявила, що Олександр Лукашенко перестане бути законним очільником Білорусі 5 листопада.

Також вона записала відеозвернення до росіян. За матеріалами Слово і Діло.