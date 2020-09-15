Лукашенко доручив домовитися з Україною про надання зеленого коридору для хасидів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду домовитися з Україною про надання зеленого коридору для євреїв-хасидів, які не можуть з Білорусі потрапити в пункт призначення - до святих місць в Україні. Про це повідомила ЗМІ прессекретар глави білоруської держави Наталія Ейсмонт, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.

"Президент Білорусі доручив нашому уряду оперативно зв'язатися з урядом України і домовитися про надання зеленого коридору для хасидів. При цьому Білорусь готова організувати транспорт, наприклад автобуси, для доставлення цих паломників до пункту призначення - українських святинь - і назад. А потім і в аеропорт для відправлення на батьківщину. Всі ці функції наша країна готова взяти на себе", - заявила Ейсмонт.

За її словами, при цьому, безумовно, процес буде організований максимально безпечно, в тому числі і для того, щоб на ситуацію з захворюваністю COVID- 19 це ніяк не вплинуло.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився допомогти паломникам-хасидам, які знаходяться на кордоні з Україною.

Раніше МЗС України звернувся до білоруської сторони з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд до України осіб, які не підпадають під категорію винятків.

Додамо, що Кабміном України з метою боротьби з поширенням коронавірусу введені обмеження на в'їзд в країну іноземців та осіб без громадянства до 29 вересня. За матеріалами УНН.