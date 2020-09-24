Лукашенко нелегітимний і має піти у відставку - Сенат США

Комітет Сенату США з міжнародних відносин 24 вересня прокоментував у Twitter "інавгурацію" Олександра Лукашенка. На думку сенаторів, він має піти у відставку.

"Той факт, що "інавгурацію" Лукашенка провели таємно, лише ще раз доводить, що він утратив будь-яку легітимність як лідер. Він - не президент Білорусі і має піти у відставку", - заявили в комітеті.

Представники Держдепартаменту США в коментарі "Голосу Америки" заявили, що Штати не можуть вважати Лукашенка законно обраним лідером Білорусі.

Держдепартамент закликав Мінськ до національного діалогу і надання громадянам Білорусі права вибору своїх лідерів на вільних і справедливих виборах під незалежним спостереженням.

У дипломатичному відомстві США вкотре закликали владу Білорусі звільнити незаконно затриманих громадян і припинити репресії проти людей, які є мирними протестувальниками.

23 вересня в Палаці незалежності в Мінську відбулася церемонія інавгурації Лукашенка. Уперше в історії Білорусі її не анонсували. Усупереч вимозі законодавства, церемонії не транслювати на телебаченні.

Низка держав, зокрема Великобританія, Канада, Німеччина, Латвія і Литва, Польща, Данія та Чехія, не визнали інавгурації Лукашенка. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним главою білоруської держави. За матеріалами Гордон.