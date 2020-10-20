Медведчук анонсував перезапуск заводу «Роснефти» в Україні

Протягом дев'яти місяців можна буде перезапустити належить «Роснефти» Лисичанський нафтопереробний завод, робота якого була припинена вісім років тому. Про це заявив голова політради про російської партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук на зустрічі з виборцями та партійним активом в Луганській області у вівторок, 20 жовтня.

«Я можу сказати, що ми ведемо переговори тривалий час, і вже є попередні домовленості про те, що протягом дев'яти місяців ми зможемо запустити Лисичанський нафтопереробний завод», - сказав Медведчук (цитата по "112 Україна"). Таким чином, завод може бути запущений до серпня 2021 року.

«Зараз у« Роснефти »немає планів розконсервації Лисичанського заводу», - повідомив РБК представник «Роснефти».

За словами Медведчука, його партія бере на себе зобов'язання щодо відновлення роботи НПЗ. Зараз на законсервованому заводі працює 400 осіб, а його перезапуск дозволить збільшити кількість робочих місць до 2 тис. «Ми це завдання, яке вирішували багато місяців, я б сказав навіть більше як рік, вважаю, що вирішили, і наша партія бере зобов'язання завершити цю роботу з запуском Лисичанського нафтопереробного заводу, цього комбінату, для виробництва вторинки нафтопродуктів, а також для продуктів нафтохімії», - сказав він.

За матеріалами РБК