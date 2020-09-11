Microsoft: хакери з Росії, Китаю та Ірану атакують штаби і Трампа, і Байдена

Російські хакери атакували понад 200 організацій, що мають відношення до президентської кампанії у США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW з посиланням на доповідь експертів компанії Microsoft.

"Хакери, пов'язані з Росією, Китаєм та Іраном, все частіше атакують передвиборчі команди Дональда Трампа і його суперника-демократа Джо Байдена. Мета кібератак - отримати компрометувальну інформацію на людей і структури, близькі до обох кандидатів у президенти США", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив віцепрезидент Microsoft із безпеки користувачів Том Берт, інтенсивність кібератак збільшується в міру наближення дати президентських виборів

За його словами, група російських хакерів, причетних до військової розвідки, вже прагнула вплинути на хід американських виборів у 2016 році. У 2019-му ця група намагалася отримати доступ до особистих даних політичних радників, які працюють як на Демократичну, так і на Республіканську партії, а також представників експертного співтовариства.

Загалом атаками були зачеплені понад 200 організацій, сказав Берт.

Він додав, що хакери з КНР без успіху пробували скомпрометувати довірену особу Джо Байдена. Також безрезультатною виявилася кібератака з Ірану. Про те, чи були успішні дії російських хакерів, Берт нічого не сказав, коментує DW.

Як відомо, вибори президента США намічені на 3 листопада. За матеріалами Укрінформ.