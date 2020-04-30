Міністр Таран створює директорат політики у сфері оборони Міноборони України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів та рішення Міністра оборони створюється Директорат політики у сфері оборони Міністерства оборони України.

Як повідомляє Міністерство оборони України, на Директорат покладається виконання завдань із забезпечення формування державної політики з питань національної безпеки у сфері оборони, у воєнній сфері, у сфері військового будівництва, визначення засад воєнної, військово- технічної та військової кадрової політик, а також організації виконання завдань оборонної реформи в Україні. Тобто Директорат поєднує завдання проведення оборонної реформи та координації реалізації ключових політик. Це дозволяє ефективніше використовувати наявні спроможності та ресурси Міністерства оборони. При цьому, відповідальність за оборонну реформу не розмивається між консультантами, експертами та виконавцями, а покладається на професійних державних службовців, яким надаються необхідні вагомі повноваження.

Створення директорату є елементом загальнодержавної реформи державної служби, одним із ключових завдань якої є формування спроможних міністерств як драйверів реалізації реформ. Крім того, створення Директорату є кроком на шляху розвитку демократичного цивільного контролю над силами оборони у відповідності до євроатлантичних стандартів.

На сьогоднішній день розроблено положення про Директорат.

Відповідно до настанов Міністра оборони України Андрія Тарана, до положення включено низку підходів, які спрямовані на підвищення ефективності діяльності Міністерства оборони.

Передбачено, що Директорат відповідно до наданих повноважень серед іншого:

формує політику та процеси досягнення рівня спроможностей Збройних Сил України що відповідатимуть умовам сучасних та майбутніх воєнних конфліктів;

формує політику та процеси забезпечення Збройних Сил України підготовленим особовим складом, необхідним озброєнням, військовою технікою, матеріально- технічними засобами та інфраструктурою;

звертаю увагу, що Директорат формує політику та процеси поетапного досягнення рівня європейської та євроатлантичної інтеграції, який буде визнано країнами-партнерами та українським суспільством;

Директорат бере участь у розробці доктринальних документів, спрямованих на реалізацію засад політики у сфері оборони та впровадження організаційної культури та стандартів НАТО у функціонування Міністерства оборони та Збройних Сил України;

до повноважень Директорату віднесено підготовку пропозиції керівництву Міноборони щодо формування пріоритетів, цілей та першочергових проєктів оборонної реформи;

Директорат бере участь у розробці проєктів, спрямованих на досягнення пріоритетних цілей оборонної реформи, організовує координацію та здійснює контроль їх реалізації, інформує керівництво Міністерства оборони про хід реалізації проєктів та досягнуті результати;

Директорат координує роботу та взаємодію з іноземними радниками, дорадчо- консультативними органами, громадськими організаціями, узагальнює дорадчу та консультативну підтримку з питань реформ.

В цілому, перераховане свідчить про те, що керівництво Міністерства оборони ініціює впровадження кращих світових практик в український оборонний менеджмент, зокрема:

подальша трансформація організаційної культури від орієнтованої на процес, на орієнтовану на результат;

реальне застосування практик проектного менеджменту та програмно-цільового планування;

самостійний аналіз внутрішніх процесів діяльності та їх коригування з метою досягнення вимірюваних результатів;

поєднання розроблення політик спрямованих на досягнення довгострокових стратегічних цілей та міжструктурних проектів, які дозволяють реагувати на найгостріші проблеми.

Реалізація таких амбітних завдань неможлива без високопідготовлених фахівців.

Затверджена структура передбачає створення чотирьох експертних груп:

доктрин і стратегій;

політики персоналу і соціального захисту;

ресурсної політики; політики європейської та євроатлантичної інтеграції.

Всього до складу цих груп відповідно до штату увійдуть 17 фахівців, кожен з яких працюватиме на окремому напрямі роботи - від політики розвитку спроможностей до інфраструктурних проєктів, проте основною вимогою є командна робота.

Сьогодні завершується організаційна робота щодо початку комплектування Директорату і найближчим часом розпочнуться процедури відбору фахівців на посади відповідно до чинного законодавства України.

Керівництво Міністерства оборони України зацікавлене в комплектуванні Директорату найбільш спроможним до виконання завдань оборонної реформи персоналом і запрошує до участі у відборі фахівців.