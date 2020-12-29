Міноборони підписало контракт на постачання трьох літаків Ан-178

Міністерство оборони та Державне підприємство "Антонов" підписало Меморандум про співпрацю щодо будівництва літаків для потреб Збройних сил України.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента.

На першому етапі йдеться про три нові військово-транспортні літаки Ан-178, які отримають ЗСУ. Вони можуть використовуватися для доставки особового складу, озброєння та легкої військової техніки посадковим і парашутним способами, а також для транспортування вантажів.

"Ці нові літаки будуть побудовані українськими громадянами, з українських комплектуючих, для українських інтересів. Власне так, як це й повинно бути", - наголосив Зеленський перед церемонією підписання документа, яка відбулася на ДП "Антонов".

Глава держави також зазначив, що в майбутньому такі державні замовлення мають бути не сенсацією, а нормою. Тому він найближчим часом очікує на повноцінний комплексний план від керівництва ДП "Антонов" щодо відновлення та посилення кадрового потенціалу підприємства, повернення втрачених професіоналів та залучення нових фахівців.

Президент запропонував державним замовникам продовжити роботу щодо нових контрактів на виготовлення Ан-178 уже з наступного року, а уряду - опрацювати питання про створення у 2021 році української авіакомпанії, яка користуватиметься літаками "Антонова". А також - розробити Державну науково- технічну програму з розвитку авіапромисловості на 2021-2030 роки та підготувати проведення відповідного засідання Ради національної безпеки і оборони України. За матеріалами "День".